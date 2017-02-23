Еще двое законодателей США призвали дать Украине летальное оружие

По словам сенаторов, "пришло время взглянуть на реальность" и дать Украине инструменты и вооружение, если она в них нуждается

Вашингтону пора предоставить Украине оружие летального действия, чтобы она защитилась от совместных "российско-сепаратистских сил" на востоке Украины. Об этом заявили сенатор-демократ Дик Дербин и конгрессмен Майк Квигли находясь в Киеве в интервью Радио Свобода.

По словам Дербина, конфликт в Донбассе "достиг той точки, когда уже нужно быть честными".

"То, что они (Россия - ред.) делают на востоке Украины, в Донецке, не показывает, что они были готовы отступить. Мы должны дать Украине инструменты и вооружение, если она в них нуждается, чтобы защитить свой собственный народ", - подчеркнул он.

Дербин, второй по старшинству демократ в Сенате, член судебного, бюджетного и регламентного комитетов, также сообщил, что предыдущая администрация 44-го президента США Барака Обамы не хотела давать Киеву летальную помощь, заявляя, что это может привести к деэскалации конфликта.

Теперь, по словам сенатора, "пришло время взглянуть на реальность".

Конгрессмен Квигли сказал, что предоставление Украине оружия летального действия необходимо потому, что ее противник используется современные технологии и украинцы "противостоят передовой силе".

Оба законодателя также сообщили, что недовольны позицией президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

16 февраля американской сенатор Джон Маккейн также призвал президента США "взять другой курс" - дать Украине летальное оружие и сохранить санкции против РФ.

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