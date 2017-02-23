ОБСЕ увеличит количество наблюдателей в Украине

По словам председателя ОБСЕ, кризис в Украине является центральным вопросом, который регулярно обсуждается в организации

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) намерена увеличить число наблюдателей в составе своей Специальной мониторинговой миссии в Украине, укрепить ее технический потенциал и увеличить часы патрулирования вдоль линии соприкосновения. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН объявил Министр иностранных дел Австрии председатель ОБСЕ Себастьян Курц, сообщает пресс-служба ООН.

"Одним из центральных вопросов, с которыми приходится иметь дело ОБСЕ, - кризис в Украине и вокруг Украины. Этот кризис имеет ряд аспектов: это аннексия Крыма, поставки оружия в Донбасс, роль Российской Федерации, осуществление минских соглашений и многочисленные акты насилия. Все эти вопросы регулярно обсуждаются в ОБСЕ", - заявил Курц.

"Необходимо добиваться улучшения условий жизни местного населения, особенно, вдоль линии соприкосновения. В этой связи крайне важно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к людям, нуждающимся в помощи", - отметил также он.

Ранее сегодня сообщалось, что постпред Украины в ООН Владимир Ельченко призвал ОБСЕ "обратить пристальное внимание на людей на оккупированной территории и облегчить их участие", говоря о нарушениях прав человека в Крыму.

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