Минюст о позиции Минска по "паспортам" ДНР-ЛНР: Заигрывание с РФ

В Минюсте решение официального Минска пускать в страну по "документам" террористов назвали "невозможным и нецивилизованным" с юридической точки зрения

Избирательность властей Беларуси в отношении допуска в страну граждан с "паспортами" подконтрольных Кремлю террористических организаций ЛНР и ДНР - это заигрывание Минска с Москвой. Об этом в вечернем эфире одного из украинских каналов заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

По ее словам, в таком подходе белорусских властей "больше политики, чем права".

"В Беларуси сложная политическая ситуация уже не первый год, в последнее время видим заигрывание с РФ, - и вот результаты. С одной стороны идет заявление, где мы говорим, что это действительно самопровозглашенные "республики" и мы не признаем документы, но чтобы как-то подыграть России, оставляем за собой возможность "в индивидуальном порядке" регулировать возможность пересечения границы", - пояснила чиновник.

Севостьянова отметила, что такое решение официального Минска "невозможно и нецивилизованно" с юридической точки зрения.

"Ни одна страна мира не позволит пересекать свою границу в режиме, когда пограничник решает, какая у тебя жизненная ситуация", - заявила он.

По мнению замглавы Минюста, решения Беларуси "является сигналом" необходимости принятия законов, жестко регулирующих отношения с временно оккупированными территориями Донбасса.

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18 февраля 2017 года пресс-служба Кремля опубликовала указ с подписью российского лидера Владимира Путина о признании на территории РФ "документов", которые "выданы" украинцам и лицам без гражданства "органами" марионеток Москвы на временно оккупированной части Донбасса. Это решение резко осудили правительства стран Запада, а президент Петр Порошенко заявил, что такие действия Кремля - повод для усиления санкций против государства-агрессора России.

22 февраля в МВД Беларуси заявили, что "документы", выданные террористами ДНР/ЛНР, в стране недействительны, но пограничники готовы пропускать по ним через границу в "в зависимости от жизненной ситуации" предъявившего.

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