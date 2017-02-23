Аудит работы НАБУ: Рада не определилась с иностранным ревизором
Верховная Рада не смогла определиться, кто будет контролировать НАБУ: депутаты вернули в комитет на доработку проект постановления о кандидатуре в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности НАБУ №5571, передает корреспондент LIGA.net.
За то, чтобы направить документ на доработку, проголосовали 273 депутата.
Перед этим в рейтинговом голосовании 76 депутатов поддержали кандидатуру заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча.
Кандидатуру Найджела Брауна, которую предложили фракции БПП и НФ, поддержали 205 депутатов. Утвердить кандидатуру Брауна не удалось - за него проголосовали 214 депутатов при 226 необходимых.
По закону о НАБУ, аудит его эффективности проводится ежегодно, в том числе путем выборочной проверки уголовных производств. Аудит проводит комиссия внешнего контроля из трех человек. Каждый год своего представителя в комиссию направляют президент, Верховная Рада и Кабмин.
Читайте также: ЕС обеспокоен планами надавить на НАБУ и смягчить э-декларации
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:02
-
13:40
-
13:30
-
12:46
-
12:55
Новости партнеров
- 89897
- 58030
- 39218
- 36698
- 21351