Аудит работы НАБУ: Рада не определилась с иностранным ревизором

76 депутатов поддержали кандидатуру заместителя генинспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча, 214 - британского следователя Найджела Брауна

Верховная Рада не смогла определиться, кто будет контролировать НАБУ: депутаты вернули в комитет на доработку проект постановления о кандидатуре в состав комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности НАБУ №5571, передает корреспондент LIGA.net.

За то, чтобы направить документ на доработку, проголосовали 273 депутата.

Перед этим в рейтинговом голосовании 76 депутатов поддержали кандидатуру заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча.

Кандидатуру Найджела Брауна, которую предложили фракции БПП и НФ, поддержали 205 депутатов. Утвердить кандидатуру Брауна не удалось - за него проголосовали 214 депутатов при 226 необходимых.

По закону о НАБУ, аудит его эффективности проводится ежегодно, в том числе путем выборочной проверки уголовных производств. Аудит проводит комиссия внешнего контроля из трех человек. Каждый год своего представителя в комиссию направляют президент, Верховная Рада и Кабмин.

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