Муженко: Запад не бросит Украину

Начальник Генштаба считает, что украинский солдат понимает - он не один



"Украинский солдат понимает, что он не один. И это удваивает или даже утраивает его силы", - подчеркнул Муженко.



За минувшие сутки боевики 54 раза обстреляли позиции сил АТО. Один украинский военный ранен. Боевики обстреляли Водяное из Града, минометов и артиллерии.









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