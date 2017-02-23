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Муженко: Запад не бросит Украину

23.02.2017 13:13
Начальник Генштаба считает, что украинский солдат понимает - он не один
Муженко: Запад не бросит Украину
Фото: facebook.com/v.muzhenko
Российской агрессии противостоит весь цивилизованный мир. Об этом заявил начальник Генштаба Виктор Муженко после встречи с послом CША в Украине Мари Йованович и советником стратегического уровня от США генералом Джоном Абизаидом у себя в Facebook.

"Украинский солдат понимает, что он не один. И это удваивает или даже утраивает его силы", - подчеркнул Муженко.
За минувшие сутки боевики 54 раза обстреляли позиции сил АТО. Один украинский военный ранен. Боевики обстреляли Водяное из Града, минометов и артиллерии.


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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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