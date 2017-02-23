Польша о признании РФ паспортов ЛДНР: нужно продолжать санкции
Признание Российской Федерацией паспортов ОРДЛО является шагом в противоположную сторону от минских договоренностей. Об этом сегодня журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло, передает корреспондент LIGA.net.
"У Польши с самого начала такая позиция: Россия является агрессором и нужно продолжать санкции, если она не будет выполнять минские соглашения. Относительно паспортов (ОРДЛО) польская позиция очень критична - это, можно сказать, шаг не в направлении минских договоренностей, а в противоположную сторону", - сказал он.
18 февраля Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами из организаций ДНР и ЛНР, подконтрольных Москве. Соответствующий указ подписал президент страны-агрессора Путин.
Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Путина "очередным доказательством оккупации" Украины со стороны РФ.
Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что тем самым Россия вышла из минского процесса.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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