Польша о признании РФ паспортов ЛДНР: нужно продолжать санкции

У Польши с самого начала такая позиция: Россия является агрессором и нужно продолжать санкции, если она не будет выполнять минские соглашения

Признание Российской Федерацией паспортов ОРДЛО является шагом в противоположную сторону от минских договоренностей. Об этом сегодня журналистам заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло, передает корреспондент LIGA.net.

"У Польши с самого начала такая позиция: Россия является агрессором и нужно продолжать санкции, если она не будет выполнять минские соглашения. Относительно паспортов (ОРДЛО) польская позиция очень критична - это, можно сказать, шаг не в направлении минских договоренностей, а в противоположную сторону", - сказал он.

18 февраля Россия признала действительными удостоверяющие личность "документы", выданные террористами из организаций ДНР и ЛНР, подконтрольных Москве. Соответствующий указ подписал президент страны-агрессора Путин.

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Путина "очередным доказательством оккупации" Украины со стороны РФ.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что тем самым Россия вышла из минского процесса.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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