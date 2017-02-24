Грицак дал поручение военной контрразведке проверить Савченко

Депутат якобы подстрекала военных "идти на Киев". Если информация подтвердится, против депутата будет зарегистрировано уголовное производство

СБУ проверит информацию о подстрекательстве Надеждой Савченко украинских военных к перевороту и о ее поездке на подконтрольную террористам ДНР территорию. Об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук в эфире 112 Украина.

По его словам, глава СБУ Василий Грицак дал поручение военной контрразведке провести проверку этой информации.

"Наша военная контрразведка пообщается с теми, кто, возможно, были свидетелями таких призывов со стороны Надежды Савченко. Если информация подтвердится, и будет достаточно оснований, мы зарегистрируем уголовное производство, которое будет касаться этих поступков Савченко", - сказал Ткачук.

Кроме того, отметил он, СБУ пообщается на эту тему также с самой Савченко.

"Хотел бы обратиться к военнослужащим, которые, возможно, стали свидетелями таких призывов со стороны депутата, возможно, еще кто-то делал такие заявления, нужно обращаться к руководителям своих частей, и мы вместе будем на это реагировать", - заверил Ткачук.

По его словам, проверка будет проведена в ближайшие дни.

Ткачук заявил, что у СБУ есть информация о поездке Савченко на оккупированные территории, она также проверяется.

"Мне не известно, чтобы Савченко информировала нашу службу про свои планы посетить оккупированный Донецк. Она по закону не должна этого делать, но это простая человеческая логика. Если вспомнить, чем закончился последний ее визит на оккупированные территории, и как за этим следила вся страна. Обычная логика подсказывает, что возможно есть какие-то аспекты безопасности, которые необходимо учитывать и, возможно, Савченко известны какие-то обстоятельства, которые дают ей возможность быть уверенной в том, что на территории оккупированного Донецка она не будет снова взята в плен. Нам об этом неизвестно. Мы хотим, чтобы она объяснила свою уверенность, что с ней не произойдет ничего плохого", - заявил Ткачук.

Сегодня СМИ сообщили, что Савченко вместе с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном планирует посетить украинских заложников в Донецке.

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