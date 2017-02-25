Жебривский о Савченко: Призыв идти на Киев - это госизмена

По словам главы Донецкой военно-гражданской администрации, действия нардепа - работа во вред Украины, а своей жизнью в Донбассе она не рискует

Призыв Надежды Савченко к солдатам бросать позиции в Донбассе и идти на Киев - это государственная измена и этот факт должна расследовать военная прокуратура. Такое мнение высказал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривскийв эфире телеканала 112.

Он также заявил, что своей жизнью на востоке Савченко не рискует, а с "захарченками и плотницими" у нардепа "дружба".

"Обнимание, легитимизация боевиков, на самом деле, ничего хорошо народному депутату не дает, это только работа во вред Украине", - подчеркнул Жебривский.

24 февраля сообщалось, что Савченко вместе с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном планирует посетить украинских заложников в Донецке.

Позже руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил, что СБУ проверит информацию о подстрекательстве Надеждой Савченко украинских военных к перевороту и о ее поездке на подконтрольную террористам ДНР территорию.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.