Жебривский о Савченко: Призыв идти на Киев - это госизмена
Призыв Надежды Савченко к солдатам бросать позиции в Донбассе и идти на Киев - это государственная измена и этот факт должна расследовать военная прокуратура. Такое мнение высказал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривскийв эфире телеканала 112.
Он также заявил, что своей жизнью на востоке Савченко не рискует, а с "захарченками и плотницими" у нардепа "дружба".
"Обнимание, легитимизация боевиков, на самом деле, ничего хорошо народному депутату не дает, это только работа во вред Украине", - подчеркнул Жебривский.
24 февраля сообщалось, что Савченко вместе с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном планирует посетить украинских заложников в Донецке.
Позже руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук заявил, что СБУ проверит информацию о подстрекательстве Надеждой Савченко украинских военных к перевороту и о ее поездке на подконтрольную террористам ДНР территорию.
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