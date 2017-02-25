Климкин о давлении по политической части Минска: детали

Проблема ведь не в том, что Украина не хочет что-то выполнять, проблема в том, что в ОРДЛО - легализация российской реальности, сказал глава МИД



"Меня часто спрашивают: а на вас давит кто-то, чтобы начать политическую часть Минска прямо сейчас, параллельно хотя бы с частичным выполнением условий по безопасности? И я всем объясняю, что будет, если прямо сейчас начать выполнять "политику". Проблема ведь не в том, что мы не хотим что-то выполнять, проблема в том, что легализация там российской реальности, российского протектората, означает бомбу, которую я когда-то сравнил с ядерной, в центре Европы. Они должны понимать, что если по Минску будет продвигаться все в таком порядке, как того хочет Москва, то готовится все для того, чтобы разрушить не только украинскую, но и европейскую реальность", - сказал Климкин в интервью изданию "Меня часто спрашивают: а на вас давит кто-то, чтобы начать политическую часть Минска прямо сейчас, параллельно хотя бы с частичным выполнением условий по безопасности? И я всем объясняю, что будет, если прямо сейчас начать выполнять "политику". Проблема ведь не в том, что мы не хотим что-то выполнять, проблема в том, что легализация там российской реальности, российского протектората, означает бомбу, которую я когда-то сравнил с ядерной, в центре Европы. Они должны понимать, что если по Минску будет продвигаться все в таком порядке, как того хочет Москва, то готовится все для того, чтобы разрушить не только украинскую, но и европейскую реальность", - сказал Климкин в интервью изданию Зеркало недели



По его словам, сначала необходимо выполнить требования базовой безопасности, одновременно освободить заложников.



"И потом уже каким-то образом двигаться к тому, чтобы в Донбасс вернулась нормальная жизнь. И вот когда там уже будет нормальная реальность, тогда уже можно будет идти дальше. Честно скажу, не все политики в Европе это понимают, но абсолютное большинство понимает. Я все равно буду разговаривать даже с теми, кто нашей логики не воспринимает. Вот в Германии есть левые, и некоторые из них ездили в Донбасс. Но это не означает, что мы отказываемся с ними вести жесткую дискуссию", - уточнил Климкин.



Он считает, что на них нужно стараться давить, но давить аргументами, фактажом и эмоциями.



"И говорить им: если вы это поддерживаете - убийства и пытки людей, тогда вы должны об этом заявить у себя в стране. И надо идти в немецкие, французские и другие медиа и говорить: смотрите, что поддерживают эти политические силы! Тогда они попадут под общественный прессинг. А то они позиционируют себя в определенном сегменте как борцов за что-то. Нам необходимо достаточно продуманное стратегическое видение, каким образом мы можем перебить российскую пропаганду, направленную, прежде всего, на левый фланг, но и на правый тоже. - Минск не работает с самого начала - вот уже два года. Но все его "крестные" настойчиво твердят, что альтернативы ему нет. Может, ее нет потому, что ее никто не ищет?" - подчеркнул Климкин.



"Я считаю, что вопрос ни в Минске, ни в нормандском формате. Нам нужно честно сказать себе и обществу: нам всем необходимо настроиться на то, что борьба с российской агрессией будет продолжаться, она не закончится ни завтра, ни послезавтра. Нет никакого магического способа достичь завтра некоего фантастического соглашения, после которого Россия прекратит нас дестабилизировать", - сказал глава МИД.



Климкин добавил, что нет какого-то магического рецепта, после которого Россия вдруг перестанет дестабилизировать ситуацию в Украине.



"В Минске есть практические вещи, например, каким образом достичь прекращения огня. Это нужно? Нужно. Разведение сил необходимо? Необходимо. Увеличение присутствия ОБСЕ необходимо? Да", - резюмировал министр иностранных дел.







ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.









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