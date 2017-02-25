Боевики обстреляли КПВВ Майорск из крупнокалиберных пулеметов

Украинские пограничники не открывали ответный огонь

В пятницу, 24 февраля, боевики открыли огонь по контрольному посту Майорск. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.



Террористы вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Никто не пострадал.



Пограничники не открывали ответный огонь.

В результате обстрела Авдеевки сегодня в городе нет электроснабжения.



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