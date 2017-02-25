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Боевики обстреляли КПВВ Майорск из крупнокалиберных пулеметов

25.02.2017 12:05
Украинские пограничники не открывали ответный огонь
Боевики обстреляли КПВВ Майорск из крупнокалиберных пулеметов
Фото: ГПСУ

В пятницу, 24 февраля, боевики открыли огонь по контрольному посту Майорск. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Террористы вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Никто не пострадал. 

Пограничники не открывали ответный огонь.

В результате обстрела Авдеевки сегодня в городе нет электроснабжения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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