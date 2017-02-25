Боевики обстреляли КПВВ Майорск из крупнокалиберных пулеметов
25.02.2017 12:05
Украинские пограничники не открывали ответный огонь
Фото: ГПСУ
В пятницу, 24 февраля, боевики открыли огонь по контрольному посту Майорск. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Террористы вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Никто не пострадал.
Пограничники не открывали ответный огонь.
В результате обстрела Авдеевки сегодня в городе нет электроснабжения.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:26
-
11:24
-
вчера
18:56
-
вчера
18:22
-
вчера
17:51
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 96264
- 45265
- 43846
- 21649
- 12793
Спецпроекты
Новости партнеров