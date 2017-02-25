Украина опоздала со стратегией по деоккупации Крыма - Чубаров

С 2015 года надо было выходить на решение глобального кризиса вместе с партнерами Украины, сказал глава Меджлиса

Украина опоздала с созданием единой стратегии деоккупации Автономной Республики Крым. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров перед началом международного форума "Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира", сообщает Укринформ.

"Такой согласованной стратегии в Украине, к сожалению, нет. Есть понимание, в каком направлении надо продвигаться", - сказал Чубаров.

По его словам, можно приводить много причин и факторов, ведь сразу после оккупации Крыма начались трагические события на востоке Украины, "началась откровенная война уже на материковой Украине, война России против Украины".

"Но теперь, действительно, уже три года прошло и Украина не только выстояла, Украина укрепляется. И здесь уже можно говорить, что мы уже опоздали со стратегией, мы много говорим", - подчеркнул Чубаров.

Он отметил, что с 2015 года надо было выходить на решение этого глобального кризиса вместе с партнерами Украины, взаимосвязывая события на востоке Украины с Крымом.

"К сожалению, нам навязали другое направление и Украина пошла по этому направлению", - отметил Чубаров.

Председатель Меджлиса отметил, что нельзя отделять проблему Донбасса и Крыма.

"Сейчас мы должны как можно скорее выходить на единую формулу восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая АРК и город Севастополь", - добавил Чубаров.

Международный форум "Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира" проходит 25-26 февраля.

21 февраля Чубаров заявил, что главным врагом Украины остается Москва.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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