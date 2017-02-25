Посол Турции призвал проводить дебаты о деоккупации в Украине

Посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель заявил, что Украине нужно проводить дебаты и исследования по вопросам деоккупации Крыма и Донбасса

Тема деоккупации временно оккупированных территорий должна активнее обсуждаться внутри Украины. Об этом сказал посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель во время международного форума "Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира", сообщает Укринформ.

"В Украине должны быть внутренние дебаты, внутренние исследования", - сказал дипломат.

По его словам, Украине нужен "принципиальный план - и не только относительно Крыма, но и относительно других составляющих конфликта, относительно Донбасса также".

Дипломат заметил, что это может быть полезным для того, чтобы найти решение, "потому что иначе могут возникнуть злоупотребления этим вакуумом".

19 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, несмотря на потепление в отношениях с Россией, Анкара не признает аннексию Крыма.

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