Геращенко о переговорах с ОРДЛО: Легитимизации бандитов не будет
Прямых переговоров между украинскими властями и террористам ДНР/ЛНР не может быть и речи. Об это заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко у себя в Facebook.
"Украину всеми силами подталкивают к легитимизации боевиков, к прямым переговорам с ОРДЛО, пытаясь теперь создать сценарии прямых переговоров, параллельные минскому процессу, без РФ и ОБСЕ", - рассказала Геращенко.
По ее словам, такие действия серьезно осложняют работу украинской делегации в Минске, причем всех групп - не только гуманитарной, но и безопасности, экономической, политической.
"Но никаких прямых переговоров и легитимизации бандитов не будет. Какие бы грязные сценарии не разыгрывал Кремль в этой гибридный войны против Украины", - подчеркнула она.
18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, где также участвовал президент Петр Порошенко, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что альтернативы диалогу между Киевом и террористическими организациями ДНР и ЛНР нет.
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