СБУ планирует допрос Савченко в связи с поездкой к боевикам
Служба безопасности планирует в ближайшие дни допросить народного депутата Надежду Савченко в связи с ее недавним визитом в оккупированный Донецк. Об этом в эфире канала 112 Украина заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.
"У нас очень много вопросов, мы ждем Надежду Савченко к себе в гости, конечно, мы будем ее опрашивать, … тем более что она общалась с представителями незаконных вооруженных формирований, и мы ей будем задавать очень много вопросов", - говорит Тандит.
По его словам, сотрудники Службы допросят Савченко в ближайшие дни.
24 февраля Савченко отправилась в оккупированный Донецк вместе с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном, чтобы встретится с украинскими заложниками.
Позже в связи со своей поездкой в оккупированный Донецк Савченко попросила поддержать ее "как поддерживали, когда она была в плену".
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