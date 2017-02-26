СБУ планирует допрос Савченко в связи с поездкой к боевикам

По словам советника главы СБУ Юрий Тандита, сотрудники Службы безопасности намерены допросить депутата Надежду Савченко в ближайшие дни

Служба безопасности планирует в ближайшие дни допросить народного депутата Надежду Савченко в связи с ее недавним визитом в оккупированный Донецк. Об этом в эфире канала 112 Украина заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"У нас очень много вопросов, мы ждем Надежду Савченко к себе в гости, конечно, мы будем ее опрашивать, … тем более что она общалась с представителями незаконных вооруженных формирований, и мы ей будем задавать очень много вопросов", - говорит Тандит.

По его словам, сотрудники Службы допросят Савченко в ближайшие дни.

24 февраля Савченко отправилась в оккупированный Донецк вместе с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном, чтобы встретится с украинскими заложниками.

Позже в связи со своей поездкой в оккупированный Донецк Савченко попросила поддержать ее "как поддерживали, когда она была в плену".

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