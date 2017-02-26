Госдеп США осудил обстрел боевиками миссии ОБСЕ в Ясиноватой

Госдеп призвал РФ и боевиков вывести тяжелое вооружение и предоставить полный и беспрепятственный доступ наблюдателям ОБСЕ

Государственный департамент США осудил обстрел боевиками миссии ОБСЕ на востоке Украины и призвал Россию и террористов, которых она поддерживает, соблюдать режим прекращения огня. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Мы осуждаем обстрел специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, произошедший в пятницу, и захват беспилотного летательного аппарата СММ объединенными российско-сепаратистскими силами. Важно, чтобы эти силы прекратили нападения на гражданскую инфраструктуру, включая Донецкую фильтровальную станцию", - говорится в сообщении.

Госдеп также призвал боевиков вывести тяжелое вооружение и предоставить полный и беспрепятственный доступ наблюдателям ОБСЕ.

24 февраля наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ находились на окраине Ясиноватой и готовились к запуску беспилотника, когда услышали выстрелы. Наблюдатели услышали очередь из стрелкового оружия и укрылись за машиной. Они увидели четверых мужчин в военном камуфляже с автоматами типа АК на расстоянии 30 метров.

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