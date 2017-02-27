Аваков: Есть план по Донбассу, не связанный с уступками Путину

Министр сказал, что у правительства есть конкретный план, который будет реализовываться, если Россия проявит волю к реальному урегулированию ситуации

У правительства есть конкретный план, который не связан с уступками России. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала 1+1.



"Мы имеем совершенно конкретный план, который в случае, если воля путинского режима к реальному урегулированию все таки будет иметь место под нажимом Запада, (...) будет реализовываться. Он не связан ни с малейшими уступками путинскому режиму", - заявил Аваков.



Министр сказал, что знаком с планами украинских дипломатов.

Он отметил касательно вопроса возврата оккупированных территорий, что сейчас на Западе переходный период, которым пользуется Россия, но это также и окно возможностей для Украины.



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