USD:  26.77  27.11   EUR:  28.13  28.82  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Аваков: Есть план по Донбассу, не связанный с уступками Путину

27.02.2017 00:15
Министр сказал, что у правительства есть конкретный план, который будет реализовываться, если Россия проявит волю к реальному урегулированию ситуации
Аваков: Есть план по Донбассу, не связанный с уступками Путину
Арсен Аваков

У правительства есть конкретный план, который не связан с уступками России. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала 1+1.

"Мы имеем совершенно конкретный план, который в случае, если воля путинского режима к реальному урегулированию все таки будет иметь место под нажимом Запада, (...) будет реализовываться. Он не связан ни с малейшими уступками путинскому режиму", - заявил Аваков. 

Министр сказал, что знаком с планами украинских дипломатов. 

Он отметил касательно вопроса возврата оккупированных территорий, что сейчас на Западе переходный период, которым пользуется Россия, но это также и окно возможностей для Украины. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 