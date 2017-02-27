Аваков: Есть план по Донбассу, не связанный с уступками Путину
У правительства есть конкретный план, который не связан с уступками России. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала 1+1.
"Мы имеем совершенно конкретный план, который в случае, если воля путинского режима к реальному урегулированию все таки будет иметь место под нажимом Запада, (...) будет реализовываться. Он не связан ни с малейшими уступками путинскому режиму", - заявил Аваков.
Министр сказал, что знаком с планами украинских дипломатов.
Он отметил касательно вопроса возврата оккупированных территорий, что сейчас на Западе переходный период, которым пользуется Россия, но это также и окно возможностей для Украины.
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