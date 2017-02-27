Москва поддержала ультиматум своих террористов в Донецке
В России заявили, что "нежелание Киева урегулировать транспортную блокаду в Донбассе" вызывает недоумение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает прокремлевское агентство РИА Новости.
"В данном случае неспособность или нежелание Киева избавиться от этой транспортной блокады, конечно, вызывает недоумение", - прокомментировал Песков заявление боевиков с требованием к Киеву прекратить транспортную блокаду оккупированных территорий.
27 февраля сообщалось, что марионетки Кремля в руководстве террористических организаций ДНР и ЛНР угрожают с 1 марта прекратить поставки угля на подконтрольную Украине территорию и ввести "внешнее управление" на всех промышленных предприятиях в зоне АТО, если частичная блокада территорий ОРДЛО не будет снята.
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