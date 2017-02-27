Поездка в Донецк: Рубану запретили пересекать линию разграничения

24 февраля руководитель ГО Офицерский корпус приехал с нардепом Надеждой Савченко к боевикам в оккупированную Макеевку якобы для посещения заложников

Руководителю ГО Офицерский корпус Владимиру Рубану СБУ отменила действие пропуска на въезд на территорию ОРДО. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе СБУ.

Сегодня в СБУ заявляли, что проверяют факт нарушения Рубаном правил пересечения линии разграничения в зоне АТО.

24 февраля народный депутат Надежда Савченко с Рубаном посетила исправительную колонию в Макеевке, где находятся украинские заложники.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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