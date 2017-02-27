Айвазовская: Нет перспектив для выборов в оккупированном Донбассе

Представитель политической подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске прокомментировала возможность проведения выборов в ОРДЛО

Пока никаких перспектив для проведения выборов в ОРДЛО нет. Об этом заявила представитель политической подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске Ольга Айвазовская в ходе дискуссии Донбасс: планы на 2017 год, передает корреспондент LIGA.net.

"По состоянию на этот момент, нет никаких перспектив реализации политического этапа минских соглашений", - сказала она.

Айвазовская обратила внимание на то, что выборы в соответствии с международными стандартами требуют определенных условий.

"Например, функционирования государственного реестра избирателей, деятельности СМИ, возможность формирования политического мнения без давления и угроз", - отметила она.

Также, по словам Айвазовской, необходимы нормальное функционирование ЦИК, политпартий, банковской системы.

"Мы не можем выходить на какие-либо компромиссы по поводу того, что вопрос безопасности и политический этап могут быть реализованы одновременно. Только последовательно, в противном случае мы не сможем создать условий, при которых можно будет провести выборы в соответствии с международными стандартами", - добавила эксперт.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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