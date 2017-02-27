На Рубана составлен протокол за нарушение погранрежима - ГПСУ

В ГПСУ отметили, что руководитель ОО Офицерский корпус нарушил требования ст.202 КУоАП при выезде на временно оккупированную территорию

На главу ОО Офицерский корпус Владимира Рубана составлен административный протокол за нарушение пограничного режима. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Сегодня, около 09:00 на КПВВ "Марьинка", при выезде на временно неподконтрольную Украине территорию, был зафиксирован факт нарушения гражданином Владимиром Рубаном установленных режимных правил и составлен протокол об административном нарушении требований ст.202 КУоАП", - сказано в сообщении.

Учитывая вышесказанное, данному гражданину отказано в пропуске через КПВВ, добавили в ГПСУ.

Отмечается, что сейчас ГПСУ совместно с сотрудниками СБУ и Нацполицией проводит "дальнейшие неотложные проверочные мероприятия" в связи сэтим.

Ранее сегодня СБУ отменила действие пропуска для въезда на оккупированные территории главе ОО Офицерский корпус Владимиру Рубану в связи с недавней поездкой с депутатом Надеждой Савченко в оккупированный Донецк.

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