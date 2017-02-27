На Рубана составлен протокол за нарушение погранрежима - ГПСУ
На главу ОО Офицерский корпус Владимира Рубана составлен административный протокол за нарушение пограничного режима. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
"Сегодня, около 09:00 на КПВВ "Марьинка", при выезде на временно неподконтрольную Украине территорию, был зафиксирован факт нарушения гражданином Владимиром Рубаном установленных режимных правил и составлен протокол об административном нарушении требований ст.202 КУоАП", - сказано в сообщении.
Учитывая вышесказанное, данному гражданину отказано в пропуске через КПВВ, добавили в ГПСУ.
Отмечается, что сейчас ГПСУ совместно с сотрудниками СБУ и Нацполицией проводит "дальнейшие неотложные проверочные мероприятия" в связи сэтим.
Ранее сегодня СБУ отменила действие пропуска для въезда на оккупированные территории главе ОО Офицерский корпус Владимиру Рубану в связи с недавней поездкой с депутатом Надеждой Савченко в оккупированный Донецк.
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