USD:  26.82  27.11   EUR:  28.14  28.79  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

На Рубана составлен протокол за нарушение погранрежима - ГПСУ

27.02.2017 20:06
В ГПСУ отметили, что руководитель ОО Офицерский корпус нарушил требования ст.202 КУоАП при выезде на временно оккупированную территорию
На Рубана составлен протокол за нарушение погранрежима - ГПСУ
Владимир Рубан (фото - hromadske.ua)

На главу ОО Офицерский корпус Владимира Рубана составлен административный протокол за нарушение пограничного режима. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Сегодня, около 09:00 на КПВВ "Марьинка", при выезде на временно неподконтрольную Украине территорию, был зафиксирован факт нарушения гражданином Владимиром Рубаном установленных режимных правил и составлен протокол об административном нарушении требований ст.202 КУоАП", - сказано в сообщении.

Учитывая вышесказанное, данному гражданину отказано в пропуске через КПВВ, добавили в ГПСУ.

Отмечается, что сейчас ГПСУ совместно с сотрудниками СБУ и Нацполицией проводит "дальнейшие неотложные проверочные мероприятия" в связи  сэтим.

Ранее сегодня СБУ отменила действие пропуска для въезда на оккупированные территории главе ОО Офицерский корпус Владимиру Рубану в связи с недавней поездкой с депутатом Надеждой Савченко в оккупированный Донецк.

Читайте также: СБУ взялась за Рубана после поездки в Донецк

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 