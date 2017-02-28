Украина договаривается о покупке на Западе кораблей для ВМС

Глава ВМС Игорь Воронченко рассказал, что группы переговорщиков от Украины "прощупывают" варианты с приобретением единиц флота в нескольких странах

Украина рассматривает возможность приобретения для своих ВМС военных кораблей, которые выводятся из активного состава флота некоторых стран Запада. Об этом вчера, 27 февраля, в эфире 5 канала заявил командующий Военно-Морскими Силами Игорь Воронченко.

По его словам, корабли "вторичного рынка" могут передать Украине по специальным схемам оплаты.

"Группы (переговорщиков от Украины, - ред.) выезжали. Одна группа офицеров ВМС Украины вернулась, не могу называть страны, потому что не имею права, из-за границы, где положительно рассмотрено уже одно решение. На сентябрь мы готовим вторую группу", - сказал он.

Воронченко отметил, что страны-партнеры Украины "рассматривают этот вопрос как перспективный".

По его словам, Украина является транзитным государством, флот которого "должен обеспечивать мирное плавание всех судов по Черному морю", однако одним тральщиком из Крыма, "Геническ", страна не сможет решить весь спектр такой работы. Сейчас обсуждается вопрос о приобретении минно-трального комплекса.

"Было рассмотрено несколько вариантов, мы приняли решение, что за тот ресурс, который есть у нас, мы сможем купить себе минно-тральний комплекс. То же самое прорабатывается по приобретению кораблей прибрежной зоны", - подытожил он.

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Ранее Воронченко рассказал, что российские оккупанты Крыма пустили корабли ВМС Украины, оставшиеся на полуострове, на запчасти.

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