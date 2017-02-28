Тука о Савченко в оккупированном Донецке: РФ умело ее использует

Если народный депутат Надежда Савченко не прислушивается, то ее "деятельность" следует ограничить законным путем, сказал замминистра

Поездку народного депутата Надежды Савченко в оккупированный Донецк к боевикам можно рассматривать как попытку легимитизации прямых переговоров с главарями террористических организаций ЛНР/ДНР. Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил у себя в Facebook.

По его словам, это делается для того, чтобы подтвердить статус "внутреннего гражданского конфликта" и вывести из переговоров и саму Россию, и ОБСЕ.

"Если верить Комсомольской правде, то Савченко еще и постреляла вместе с ДНРовцами и заявила, что они "нормальные ребята", с которыми вместе надо избавиться от коррумпированной власти", - отметил Тука.

Замминистра считает, что страна-агрессор Россия использует поступки Савченко в свою пользу.

"Хочу верить в то, что Надежда Савченко не является агентом Кремля. Вместе с тем считаю, что Россия умело использует ее в чисто своих целях. Если Савченко не прислушивается, то ее "деятельность" следует ограничить законным путем", - подчеркнул Тука.

24 февраля сообщалось , что Савченко вместе с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном планирует посетить украинских заложников в Донецке.









Позже стали известны подробности посещения Савченко колонии, где находятся украинские заложники.









ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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