Оккупанты назвали заводы Ахметова, которые отберут из-за блокады

В подконтрольной Москве террористической организации ЛНР назвали три предприятия угледобывающей промышленности, где с завтрашнего дня боевики угрожают ввести "временную администрацию". Список зарегистрированных на свободной территории Украины предприятий, которые временно находятся под контролем боевиков, опубликован в "указе" оккупационной власти.

Речь идет о принадлежащих олигарху Ринату Ахметову ПАО Краснодонуголь, ООО ДТЭК Ровенькиантрацит и ООО ДТЭК Свердловантрацит.

В бумаге, которую боевики назвывают "документом", есть дополнение, которое пока не обнародовано.

Вчера, 27 февраля, Кремль, используя главарей террористических организаций ДНР и ЛНР, пригрозил прекратить поставки угля и ввести "временные администрации" на зарегистрированных на свободной территории Украины предприятиях.

20 февраля 2017 года у Ахметова сообщили, что останавливает Енакиевский металлургический завод и Краснодонуголь из-за блокады железнодорожного сообщения. Оба предприятия входят в состав группы Метинвест, основными акционерами которой являются Систем Кэпитал Менеджмент Рината Ахметова (71,24%) и группа компаний Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%).