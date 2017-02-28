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Оккупанты назвали заводы Ахметова, которые отберут из-за блокады

28.02.2017 10:47
В списке - три предприятия угледобывающей промышленности
Оккупанты назвали заводы Ахметова, которые отберут из-за блокады
Здание предприятия Краснодонуголь в 2013 году (фото - panoramio.com)

В подконтрольной Москве террористической организации ЛНР назвали три предприятия угледобывающей промышленности, где с завтрашнего дня боевики угрожают ввести "временную администрацию". Список зарегистрированных на свободной территории Украины предприятий, которые временно находятся под контролем боевиков, опубликован в "указе" оккупационной власти.

Речь идет о принадлежащих олигарху Ринату Ахметову ПАО Краснодонуголь, ООО ДТЭК Ровенькиантрацит и ООО ДТЭК Свердловантрацит.

В бумаге, которую боевики назвывают "документом", есть дополнение, которое пока не обнародовано.

Вчера, 27 февраля, Кремль, используя главарей террористических организаций ДНР и ЛНР, пригрозил прекратить поставки угля и ввести "временные администрации" на зарегистрированных на свободной территории Украины предприятиях.

20 февраля 2017 года у Ахметова сообщили, что останавливает Енакиевский металлургический завод и Краснодонуголь из-за блокады железнодорожного сообщения. Оба предприятия входят в состав группы Метинвест, основными акционерами которой являются Систем Кэпитал Менеджмент Рината Ахметова (71,24%) и группа компаний Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%).

15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции объявили о начале "блокады торговли с ОРДЛО". По факту блокирования ж/д открыто производство.

10 февраля премьер Владимир Гройсман заявил, что "альтернативы углю из ОРДЛО нет", чем вызвал шквал критики в адрес власти из-за того, что спустя почти три года войны не проведена адекватная диверсификация поставок энергоносителей, вследствие чего возникла нынешняя конфликтная ситуация.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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