ООН: боевики в Донбассе к нам относятся с подозрением

В ООН сообщили детали о давлении со стороны пророссийских наемников в Донбассе

Боевики террористических организаций ЛНР/ДНР не идут на сотрудничество с гуманитарной миссией ООН. Об этом в интервью Коммерсанту заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Знаете, я там (Донбассе, - ред) тоже был - в ноябре. Я провел там два дня и две ночи - ночь в Донецке и ночь в Луганске. Если Сирию я знаю хорошо, то там я был впервые. И я своими глазами видел степень разрушения - не такую, как в Сирии, но многие люди потеряли все, что у них было", - сказал Гранди.

По его словам, что ООН готова оказать необходимую помощь жителям оккупированных городов.

"И мы готовы помочь им починить дома, дать еды и лекарств - но нашу работу не облегчают местные де-факто власти. Они относятся к нам с подозрением, думая, что мы представляем политические организации. Но мы гуманитарная организация, а не политическая. И наша задача - помочь людям, помочь тем, кто потерял дома, особенно на линии конфликта", - подчеркнул Гранди.

По информации LIGA.net , жители оккупированного Луганска жалуются на нехватку необходимой помощи гуманитарных организаций.

"Ни помощь Красного Креста, ни ООН мы не видели, я лично не смогла получить даже гуманитарку, соседка получила, сказала, что просроченные консервы дали", - отметила LIGA.net пенсионерка Марина.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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