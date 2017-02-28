Геращенко: Красный Крест пускали Хусейн и Каддафи, а Путин - нет

Украина настаивает на допуске МККК и других гуманитарных миссий на оккупированные территории и вовлечении Красного Креста в процесс поиска заложников

Каждые две недели украинская сторона передает обновленные СБУ списки пропавших без вести. Списки передают ОБСЕ, России, боевикам ОРДЛО с требованием предоставить информацию об этих людях, начать их поиск и немедленно привлечь к поиску пропавших без вести Международный комитет Красного Креста. Об этом сообщила представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"МККК имеет столетний опыт освобождения заложников и поиска пропавших без вести, эту организацию допускали в тюрьмы наиболее одиозные и диктаторские режимы, в частности Хусейн и Каддафи, сейчас МККК работает в Сирии, оказывает гуманитарную помощь гражданскому населению. Единственные, кто не пускает МККК в тюрьмы и не допускает миссию к поиску пропавших без вести, не дает увидеть заложников или передать письма родственникам - это РФ и ОРДЛО", - отметила вице-спикер.

По ее словам, несмотря на все обещания Путина на всех встречах в нормандском формате, несмотря на все призывы мировых лидеров, несмотря на постоянные призывы Украины, что именно аполитичная, нейтральная миссия МККК должна делать эту работу, чтобы максимально деполитизировать процессы, связанные с заложниками.

"Вопрос "почему не допускают" - риторический, пожалуй, что-то скрывают", - отметила Геращенко.

Она добавила, что Украина настаивает на выполнении 7 пункта минских соглашений, на немедленном допуске МККК и других гуманитарных миссий на оккупированные территории и вовлечении Красного Креста в процесс поиска заложников.

Ранее Геращенко заявила, что о прямых переговоров между украинскими властями и террористам ДНР/ЛНР не может быть и речи.

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