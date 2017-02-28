СБУ призывает Рубана соблюдать закон и перестать пиариться

Руководитель ГО Офицерский корпус Владимир Рубан в заявке на пропуск, а позже в СМИ указал разные причины посещения ОРДО, отметили в СБУ

СБУ призывает руководителя ГО Офицерский корпус Владимира Рубана прекратить политические спекуляции и самопиар на теме освобождения украинских заложников. Об этом сообщает спикер СБУ Елена Гитлянская у себя в Facebook.

"Служба безопасности Украины приветствует любую помощь в вопросе освобождения наших соотечественников, однако призывает прекратить политические спекуляции и самопиар на этой теме", - отмечается в сообщении.

Гитлянская напомнила, что координационный центр при штабе АТО приостановил действие разрешения на пересечение линии соприкосновения гражданину Рубану до выяснения всех обстоятельств.

"Решение принято в соответствии с п. 4 ст. 7.9 Временного порядка контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей. Во время вчерашнего общения с сотрудниками СБУ Рубан сослался на статью 63 Конституции Украины и не предоставил никаких объяснений, почему нарушил порядок пересечения линии разграничения", - говорится в сообщении.

Гитлянская отметила, что в СМИ он обосновал цель поездки переговорами об освобождении заложников.

"Хотя в заявке на пересечение была указана совсем другая причина - посещение квартиры тещи", - уточнила Гитлянская.

24 февраля народный депутат Надежда Савченко с Рубаном посетила исправительную колонию в Макеевке, где находятся украинские заложники.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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