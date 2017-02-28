ЕС увидел серьезные нарушения прав человека в Крыму и Донбассе

В Евросоюзе не собираются признавать легитимной российскую аннексию Крыма и Севастополя, и осуждают надругательства над правами человека в Донбассе

Наблюдатели от ЕС увидели "очень тревожную" ситуацию с правами человека на временно оккупированных территориях Крыма и востока Украины. Об этом говорится в выводах Совета ЕС о ситуации с правами человека в Европе и Украине в частности.

"ЕС не признаёт незаконной аннексии Крыма и Севастополя со стороны Российской Федерации, а также продолжает осуждать эту аннексию. В свете очень тревожной ситуации с правами человека на Крымском полуострове, серьезных нарушений прав человека и надругательства над ними в ходе конфликта на востоке Украины, ЕС продолжит поддерживать инициативы Украины по поиску ответов на эти проблемы в рамках Совета ООН по правам человека и Генеральной ассамблеи ООН", - говорится в сообщении представительства ЕС в Киеве.

В киевском посольстве ЕС также заверили, что Брюссель продолжит оказывать "полную поддержку" мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

"ЕС и дальше будет призывать к обеспечению неограниченного доступа на территории Крыма и востока Украины для авторитетных региональных и международных служб по мониторингу прав человека", - отметили в ЕС.

Сегодня, 28 февраля, в Женеве началась конференция по теме временно оккупированного Россией Крыма. Также сегодня в Брюсселе стартуют межинституционные переговоры об отмене виз для украинцев.

Читайте также: Генассамблея ООН в резолюции по Крыму назвала РФ оккупантом

Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году парламент признал Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.