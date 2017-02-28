Въезд в Беларусь запрещен 300 тысячам украинцев

Глава МВД Беларуси сказал, что всего в черном списке 1,7 миллиона человек и полтора миллиона человек туда внесены по инициативе России

В черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь, находятся 300 тысяч украинцев. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает TUT.by.



Относительно задержания в Минске украинского писателя Сергея Жадана Шуневич сказал, что информация о том, что в Беларуси находится человек, связанный с терроризмом, поступила ночью. Поэтому до утра ждать не могли.

"Хотелось бы подискутировать по поводу того, что он известный писатель. Я украинскую литературу изучал 17 лет, но такую фамилию слышу впервые", - сказал министр.

Всего в черном списке лиц, которым запрещен въезд в Беларусь и Россию, находится 1,7 миллиона человек. 1,5 миллиона были внесены по инициативе России.

11 февраля власти Беларуси запретили въезд в страну писателю Сергею Жадану. Он был задержан в Минске, после чего провел ночь в милицейской камере.

По словам Жадана, ему еще в 2015 году был запрещен въезд в Россию с формулировкой "за причастность к террористической деятельности", а поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном. Позже Жадан сообщил, что Беларусь отменила запрет на его въезд в страну.

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