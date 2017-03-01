Обмен заложников: боевики подают некорректные списки - СБУ

Пророссийские наемники в своих списках предлагают на обмен тех, кто участвовал в расстреле Майдана, сказали В СБУ

Украина предлагает обмен заложников по формуле 228 на 47 человек, однако боевики передали некорректные списки. Об этом сегодня LIGA.net сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"По каждому из них есть определенная процедура. Мы отдаем тех, кого можем отдать", - сказал Тандмит.

По его словам, боевики в своих списках предлагают на обмен тех, кто, например, участвовал в расстреле Майдана.

"Таких мы отдать не можем", - подчеркнул Тандит.

Советник главы СБУ добавил, что недавно представители ОРЛО передали некорректные списки. "Хотя до этого они заявили, что у них нет претензий по именам 25 человек", - добавил Тандит.

Он уточнил, что списках, есть некоторые люди, которых сложно даже идентифицировать.

"С нашей стороны списки всегда открытые, мы постоянно их обрабатываем", - отметил Тандит.

29 декабря Украина в одностороннем порядке передала представителям террористических организаций ДНР и ЛНР 15 сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках.

1 марта сообщалось, что в Донецке боевики подконтрольной Кремлю террористической организации ДНР взяли в заложники местную жительницу Валентину Бучок, обвинив ее в "сотрудничестве с СБУ".

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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