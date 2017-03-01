Верховный суд переложил вину за закрытие дел по Иванющенко на ГПУ

Верховный суд назвал не соответствующими действительности вчерашние заявления генпрокурора Юрия Луценко о том, кто виноват в закрытии всех производств против экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Действующим законодательством предусмотрен пересмотр судебных решений Верховным судом исключительно по основаниям и в порядке, установленным Уголовным процессуальным кодексом Украины, в том числе на основании неодинакового применения судом кассационной инстанции одной и той же нормы права... что обусловило принятие разных по содержанию судебных решений", - говорится в сообщении.

По данным ВС, подозрение Иванющенко было объявлено еще в декабре 2014 года. Когда период на следствие истек, защита подала иск в суд с жалобой на "бездеятельность органов прокуратуры": те якобы никак не могли передать производство в суд. В итоге при рассмотрении такого заявления суд первой инстанции удовлетворил жалобу защитника в интересах подозреваемого и принял решение "совершить действия по закрытию уголовного производства".

Летом прошлого года Апелляционный суд Киева отказал ГПУ в открытии апелляционного производства. Такую кассацию отклонил в январе 2017 года и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Генпрокуратура, получив отказ, обратилась в ВС с заявлением о необходимости пересмотра из-за "неодинаковых применений" одних и тех же норм ст. 307 (решение следственного судьи по результатам рассмотрения жалобы) и ст. 399 (отказ в открытии апелляционного производства) УПК.

В итоге 16 февраля коллегия Судебной палаты по уголовным делам ВС решила, что заявление ГПУ "не имеет под собой оснований", так как решение о допуске кейса в производство принималось без участия прокурора, что не предусмотрено УПК.

"Таким образом, Верховный суд решение об Иванющенко по сути не пересматривал и, соответственно, не принимал решения о закрытии уголовного производства в отношении него, а потому распространенная по этому вопросу информация не соответствует действительности", - резюмировали в ведомстве.

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В январе 2015 года МВД объявило Иванющенко в розыск. Экс-депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах).

Кроме того, департамент специальных расследований ГПУ проводит досудебное расследование по делу Иванющенко в уголовных процессах по хищению средств Киотского протокола в 2012-2014 годах.

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