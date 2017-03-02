Украина в 2016-м внедрила лишь треть законодательных актов ЕС

По словам вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, в минувшем году в Украине было имплементировано 36 актов законодательства ЕС из 126

Украина в минувшем году в рамках евроинтеграции имплементировала лишь третью часть законодательных актов Европейского Союза. Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила на конференции, посвященной итогам имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в 2016 году, в четверг, 2 марта.



"В 2016 году Украина должна была имплементировать положения 126 актов законодательства Евросоюза. В итоге имплементировано 36 актов ЕС, из них 23 полностью и 13 частично", - сказала она.



По словам Климпуш-Цинцадзе, это не означает, что остальные 90 актов не были внедрены или работа по ним не велась.



"Какие-то из этих документов находятся в министерствах, какие-то - на межведомственном согласовании, какие-то застряли в парламенте, в конкретных комитетах парламента", - отметила вице-премьер.



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В то же время Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что у Украины есть и достижения на евроинтеграционном поприще, в частности реформа децентрализации, судебная реформа, борьба с коррупцией.



23 февраля 2017 года нижняя палата парламента Нидерландов - единственной из стран-членов Евросоюза до сих пор не ратифицировавшей Соглашение об ассоциации Украина-ЕС - поддержала ратификацию документа. Теперь аналогичное решение должна принять верхняя палата.



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