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Украина в 2016-м внедрила лишь треть законодательных актов ЕС

02.03.2017 11:47
По словам вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, в минувшем году в Украине было имплементировано 36 актов законодательства ЕС из 126
Украина в 2016-м внедрила лишь треть законодательных актов ЕС
Иванна Климпуш-Цинцадзе

Украина в минувшем году в рамках евроинтеграции имплементировала лишь третью часть законодательных актов Европейского Союза. Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила на конференции, посвященной итогам имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС в 2016 году, в четверг, 2 марта.

"В 2016 году Украина должна была имплементировать положения 126 актов законодательства Евросоюза. В итоге имплементировано 36 актов ЕС, из них 23 полностью и 13 частично", - сказала она.

По словам Климпуш-Цинцадзе, это не означает, что остальные 90 актов не были внедрены или работа по ним не велась.

"Какие-то из этих документов находятся в министерствах, какие-то - на межведомственном согласовании, какие-то застряли в парламенте, в конкретных комитетах парламента", - отметила вице-премьер.

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В то же время Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что у Украины есть и достижения на евроинтеграционном поприще, в частности реформа децентрализации, судебная реформа, борьба с коррупцией.

23 февраля 2017 года нижняя палата парламента Нидерландов - единственной из стран-членов Евросоюза до сих пор не ратифицировавшей Соглашение об ассоциации Украина-ЕС - поддержала ратификацию документа. Теперь аналогичное решение должна принять верхняя палата.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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