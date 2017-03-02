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ЕС продлил санкции против Януковича и Семьи, но снял с Иванющенко

02.03.2017 21:27
Евросоюз решил продлит санкции против Виктора Януковича и Семьи, за исключением экс-депутата от ПР Юрия Иванющенко
ЕС продлил санкции против Януковича и Семьи, но снял с Иванющенко
Юрий Иванющенко (фото - lb.ua)

Европейский союз решил продлить санкции против беглого экс-диктатора Виктора Януковича и его окружения еще на год, но вместе с тем, также принял решение снять санкции с экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко. Об этом у себя в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Послы Евросоюза приняли решение продлить замораживание активов Виктора Януковича и еще 14 экс-чиновников еще на год. Санкции с Юрия Иванющенко сняты", - написал он.

Таким образом, в санкционном списке ЕС остаются: Янукович, Виталий ЗахарченкоВиктор ПшонкаЕлена ЛукашАндрей Клюев, Виктор Ратушняк, Александр ЯнуковичАртем ПшонкаСергей КлюевНиколай АзаровСергей КурченкоДмитрий ТабачникСергей АрбузовАлександр Клименко и Эдуард Ставицкий.

28 февраля  генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Верховный суд Украины без уведомления Генпрокуратуры принял решение закрыть все дела против Иванющенко. Верховный суд переложил вину за закрытие дел по Иванющенко на Генпрокуратуру.

В январе 2015 года МВД объявило Иванющенко в розыск. Экс-депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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