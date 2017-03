ЕС продлил санкции против Януковича и Семьи, но снял с Иванющенко

Европейский союз решил продлить санкции против беглого экс-диктатора Виктора Януковича и его окружения еще на год, но вместе с тем, также принял решение снять санкции с экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко. Об этом у себя в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Послы Евросоюза приняли решение продлить замораживание активов Виктора Януковича и еще 14 экс-чиновников еще на год. Санкции с Юрия Иванющенко сняты", - написал он.

EU ambs have decided to prolong the asset freeze on #Yanukovych & 14 assoc for 1 year. Ivanyushchenko removed. #Ukraine #Crimea #Russia