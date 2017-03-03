НАБУ вручила подозрение Насирову - депутат

По словам нардепа Журжия, следователя не пускал в палату к Насирову главврач Феофании, но главе ГФС все таки вручили сообщение о подозрении

Главе Государственной фискальной службы Роману Насирову вручили уведомление о подозрении. Об этом сообщил народный депутат Андрей Журжий на странице в Facebook.

По словам депутата, руководители Феофании не пускали следователей к Насирову. Главврач требовал от следователя расписку, что тот будет отвечать за состояние больного, но когда получил ее, то все равно не пустил в палату.

"Поднялся на этаж к больному. Возле палаты охранник. Главный врач пытался забрать телефон, чтобы его не снимали. Рассказывает, что Насиров спит. Но после этого заходит в палату и рассказывает больному, что к нему пришли", - написал Журжий до вручения сообщения о подозрении.

Насирова перевезли в третий корпус больницы, в реанимацию. По словам адвоката, который прибыл по приглашению третьих лиц, врачи диагностировали инфаркт. Он сказал, что во время вручения подозрения Насиров был без сознания и на этом основании действия НАБУ и САП будут обжаловать.





Вечером 2 марта главу ГФС задержали в больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела.

Детективы НАБУ накануне провели обыски по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС.

Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, связанного с неправомерными, по мнению следствия, решениями Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанных с беглым народным депутатом Александром Онищенко.

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