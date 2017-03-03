В Конгрессе США обсудят выделение $150 млн для украинской армии

Его документ будет одобрен палатой представителей, а затем подписан Трампом, ВСУ получат помощь США - но без переносных зенитных ракетных комплексов

Проект оборонного бюджета США, подготовленный комитетом по ассигнованиям палаты представителей Конгресса, предусматривает выделение $150 млн на реформирование и усиление украинской армии. Об этом говорится в тексте обнародованного на сайте ведомства документа.

Часть средства американских налогоплательщиков предлагается передать официальному Киеву для армейских тренингов с зарубежными инструкторами, на оборудование, в первую очередь связь, а также оборонительное летальное оружие.

Кроме того, часть средств будет израсходована на материально-техническое обеспечение, логистику, оплату услуг и расходные материалы.

Предполагается снабжение ВСУ и других силовых ведомств разведывательными данными.

В пункте №9016 документа отдельно подчеркивается, что помощь США не может включать поставки Украине ПЗРК, а также использоваться для закупок такого типа оружия. Речь идет именно об мобильном оружии для противостояния воздушным угрозам, не о ПТРК.

Законопроект сначала рассмотрит палата представителей Конгресса, а после его возможного одобрения документ попадет на стол президенту США Дональду Трампу.

Читайте также: Пентагон: США поддерживают усиление Вооруженных Сил Украины

4 декабря 2016 года проект бюджета США одобрил Конгресс. Общий размер американского военного бюджета составит $618,7 млрд. 8 декабря Сенат большинством голосов утвердил бюджет на 2017 год, который предусматривает $350 млн помощи Украине в оборонной сфере.

14 февраля 2017 года у Трампа заявили, что США ждут от России возврата Крыма Украине и принятия мер для деэскалации в Донбассе.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.