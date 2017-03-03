В Конгрессе США обсудят выделение $150 млн для украинской армии
Проект оборонного бюджета США, подготовленный комитетом по ассигнованиям палаты представителей Конгресса, предусматривает выделение $150 млн на реформирование и усиление украинской армии. Об этом говорится в тексте обнародованного на сайте ведомства документа.
Часть средства американских налогоплательщиков предлагается передать официальному Киеву для армейских тренингов с зарубежными инструкторами, на оборудование, в первую очередь связь, а также оборонительное летальное оружие.
Кроме того, часть средств будет израсходована на материально-техническое обеспечение, логистику, оплату услуг и расходные материалы.
Предполагается снабжение ВСУ и других силовых ведомств разведывательными данными.
В пункте №9016 документа отдельно подчеркивается, что помощь США не может включать поставки Украине ПЗРК, а также использоваться для закупок такого типа оружия. Речь идет именно об мобильном оружии для противостояния воздушным угрозам, не о ПТРК.
Законопроект сначала рассмотрит палата представителей Конгресса, а после его возможного одобрения документ попадет на стол президенту США Дональду Трампу.
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4 декабря 2016 года проект бюджета США одобрил Конгресс. Общий размер американского военного бюджета составит $618,7 млрд. 8 декабря Сенат большинством голосов утвердил бюджет на 2017 год, который предусматривает $350 млн помощи Украине в оборонной сфере.
14 февраля 2017 года у Трампа заявили, что США ждут от России возврата Крыма Украине и принятия мер для деэскалации в Донбассе.
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