Силы обороны поразили локомотив с техникой РФ: потери – более 100 единиц техники
Украинские защитники поразили локомотив с колонной российской техники – те потеряли более 100 единиц техники, сообщили в Силах обороны Юга.
В сводке по состоянию на 8:00 7 июня военные рассказали, что за прошедшие сутки им удалось поразить локомотив с техникой РФ.
По данным защитников, оккупанты потеряли 13 танков и 103 единицы бронированной и автомобильной техники.
В силах обороны не приводят других деталей.
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