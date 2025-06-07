Силы обороны поразили локомотив с техникой РФ: потери – более 100 единиц техники

Военные сообщают о 13 уничтоженных танках и 103 единицах бронированной и автомобильной техники

Иллюстративное фото: ВСУ

Украинские защитники поразили локомотив с колонной российской техники – те потеряли более 100 единиц техники, сообщили в Силах обороны Юга.

В сводке по состоянию на 8:00 7 июня военные рассказали, что за прошедшие сутки им удалось поразить локомотив с техникой РФ.

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По данным защитников, оккупанты потеряли 13 танков и 103 единицы бронированной и автомобильной техники.

В силах обороны не приводят других деталей.