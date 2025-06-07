Сили оборони уразили локомотив з технікою РФ: втрати – понад 100 одиниць техніки
Українські захисники уразили локомотив з колоною російської техніки – ті втратили понад 100 одиниць техніки, повідомили у Силах оборони Півдня.
У зведенні станом на 8:00 7 червня військові розповіли, що минулої доби їм вдалося уразили локомотив з технікою РФ.
За даними захисників, окупанти втратили 13 танків та 103 одиниці броньованої та автомобільної техніки
У Силах оборони не наводять інших деталей.
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