Сили оборони уразили локомотив з технікою РФ: втрати – понад 100 одиниць техніки

Військові повідомляють про 13 знищених танків та 103 одиниці броньованої та автомобільної техніки

Ілюстративне фото: ЗСУ

Українські захисники уразили локомотив з колоною російської техніки – ті втратили понад 100 одиниць техніки, повідомили у Силах оборони Півдня.

У зведенні станом на 8:00 7 червня військові розповіли, що минулої доби їм вдалося уразили локомотив з технікою РФ.

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За даними захисників, окупанти втратили 13 танків та 103 одиниці броньованої та автомобільної техніки

У Силах оборони не наводять інших деталей.