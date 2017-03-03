Насиров и вахтер: следователям никто не мешал, говорят в НАБУ

Директор бюро Артем Сытник заявил, что сотрудникам ведомства было дано указание не применять силу без оснований для этого. Это и не потребовалось

Персонал больницы "Феофания" не препятствовал сотрудникам Национального антикоррупционного бюро при вручении подозрения главе Государственной фискальной службы Роману Насирову. Об этом на брифинге рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Детективы и прокуроры вели себя вчера максимально корректно. Мы старались не применять силу. Как такового противодействия, как пишут, "вахтер остановил всесильное НАБУ", такого не было", - сказал он.

Сытник отметил, что сотрудникам НАБУ было дано указание не применять силу, если для этого не будет оснований.

"Оснований не было. Были проведены разъяснения медперсоналу. И после того как детективы зашли в помещение, были проведены процессуальные действия, о которых мы говорим", - добавил он.

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Вчера, 2 марта 2017 года, глава фискальной службы Роман Насиров срочно слег в больницу Феофания - в сопровождении следователей НАБУ и САП. Вчера правоохранители обыскивали здания ГФС: изымали документы и проводили другие следственные действия. В ведомствах утверждают, что действия Насирова по газовому делу нанесли государству убытки на сумму около 2 млрд гривень. НАБУ вручило ему подозрение, а САП будет требовать ареста.

Сумма убытков по коррупционной схеме, в использовании которой подозревают Насирова, составляет около двух миллиардов гривень. Отсрочка по уплате рентных платежей, хотя и предусмотрена законодательством, использовалась незаконно, так как предприятия, получавшие рассрочку, "вообще не платили", отметили в НАБУ.

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