Следствие по делу Онищенко находится на финальной стадии - Сытник

По словам главы НАБУ, антикоррупционное бюро ждет решения Интерпола о возможности задержания Александра Онищенко

Следствие по делу народного депутата Александра Онищенко находится на финальной стадии, Национальное антикоррупционное бюро Украины ждет решения Интерпола о возможности задержания Онищенко. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент LIGA.net.

"Это последнее направление, которое мы дорабатывали по делу. Преступная организация, сотрудники Укргаздобычи, сотрудники фискальной службы - все направления отработаны. Юридическая оценка тем, кого мы подозреваем в совершении преступления, дана. Подозрения подписаны. И сейчас фактически по этим делам следствие в финальной стадии", - сказал он.

Ранее Сытник сообщил, что расследование ведется по трем направлениям. "Первое - это люди, которые непосредственно входили в преступную организацию Онищенко. Второе - это должностные лица Укргаздобычи, при содействии которых были возможны эти манипуляции с газом. И третье - должностные лица фискальной службы, которые принимали, по нашему мнению, незаконные решения об отсрочке рентных платежей", - сказал он.

Глава антикоррупционного бюро добавил, что все три блока отработаны, и часть обвиняемых уже знакомится с материалами дела. "Антикоррупционный прокурор Холодницкий дал указание в ближайшее время направить дело в суд. Имеется в виду дело, по которому вчера было задержание", - сказал он.

Сытник отметил, что единственный вопрос остается по самому Онищенко. "Все будет зависеть от решения Интерпола, от возможности его задержания и возможности его заочного осуждения", - пояснил он.

6 октября 2016 года Холодницкий сообщил, что прокуратура направила в Россию запрос об экстрадиции из Великобритании Онищенко, которого в Украине подозревают в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Убытки оцениваются в сумму около трех миллиардов гривень.

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17 июня 2016 года генпрокурор Юрий Луценко подписал и направил в Верховную Раду представление САП о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко как одного из организаторов коррупционной схемы по перепродаже газа. 29 июня парламент удовлетворил представление. Воспользовавшись депутатской неприкосновенностью, Онищенко покинул Украину, отправившись в РФ, а позднее - в Великобританию.

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