Порошенко о критиках: Даже собачьей будки в жизни не построили

Экономика Украины весь прошлый год демонстрировала рост, несмотря на то, что в стране "кто-то очень хочет расшатать лодку". Об этом заявил президент Петр Порошенко во время посещения харьковского тракторного завода.

"Украина - машиностроительное государство, и пришло время напомнить об этом всему миру. И во время каждой моей зарубежной поездки со мной будут украинские министры и производители, чтобы возвращать старые рынки и завоевывать новые", - отметил он.

Также президент призвал возобновлять спецпроизводство.

"Потому что наши МТ-ЛБ очень хорошо зарекомендовали себя вовремя обороны государства... Начинаем импортозамещение, начинаем выходить из той блокады, которую устроила нам Россия по поставке комплектующих, и начинаем восстанавливать гордость и славу харьковского тракторного завода", - сказал он.

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При этом Порошенко отметил, что среди его приоритетов - "обеспечение политических условий" для проведения реформ в экономике.

"Кто-то очень хочет расшатать лодку. Кому-то очень хочется с флагами походить по проспекту, выкрикивая "геть!" Почему - потому что работать не умеют, ничего, даже собачьей будки, в жизни не построили, и призывают к дестабилизации в государстве. Мы не позволим этого делать, нам с такими не по дороге", - подчеркнул президент.

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