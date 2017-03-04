В НАБУ рассказали, куда и зачем перевезли Насирова
Главу ГФС Романа Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, подтвердили LIGA.net в пресс-службе НАБУ.
Там должны установить объективное состояние его здоровья.
В интересах следствия в НАБУ не называют, куда перевезли Насирова. Депутат Журжий сообщил, что главу ГФС отвезли в институт кардиологии имени Н.Д.Стражеско.
Когда и где будет судебное заседание, пока не известно. В НАБУ допускают, что могут установить скайп-связь, если медики подтвердят невозможность транспортировки Насирова.
Сегодня утром Насирова вывезли из столичной больницы Феофания. В течение 72 часов после вручения уведомления о подозрении суд должен определить ему меру пресечения.
2 марта 2017 года, глава фискальной службы Роман Насиров срочно слег в больницу Феофания - в сопровождении следователей НАБУ и САП. Правоохранители обыскивали здания ГФС: изымали документы и проводили другие следственные действия.
В ведомствах утверждают, что действия Насирова по газовому делу нанесли государству убытки на сумму около 2 млрд гривень. НАБУ вручило ему подозрение, а САП будет требовать ареста.
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