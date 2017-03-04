Обследование Насирова завершено, НАБУ ждет результатов

Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско

Представители общественной организации заявляют, что медики завершили обследование отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова, сейчас детективы НАБУ ждут оформления результатов. Об этом журналистам сообщил замглавы Национальной антикоррупционной платформы Максим Иванищев, сославшись на информацию от врачей, передает корреспондент LIGA.net.



Ранее сообщалось, что ряд депутатов от БПП прибыли к институту, чтобы помешать правоохранителям завезти Насирова внутрь. Сами же парламентарии в комментарии СМИ утверждали, что приехали всего лишь понаблюдать за происходящим и поддержать главу ГФС.



Сегодня, 4 марта, Насирова вывезли из столичной больницы Феофания в сопровождении сотрудников НАБУ и доставили в Институт кардиологии имени Стражеско.



В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что Насирова перевезли в другое медицинское учреждение, чтобы установить объективное состояние его здоровья.

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