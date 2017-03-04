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Штаб блокады объявил о создании нового блокпоста в Конотопе

04.03.2017 23:31
Штаб блокады торговли с оккупантами объявил о создании нового блокпоста в Сумской области с целью препятствовать торговле с Россией
Штаб блокады объявил о создании нового блокпоста в Конотопе
Штаб блокады торговли с оккупантами на своей странице в Facebook объявил о создании нового блокпоста в Конотопе.

"Сегодня вечером ветераны Войны за Независимость, а также общественные патриоты Сумщины, Львова, Тернополя и Киева открыли новый редут. Через Конотоп идет одна из основных магистралей торговли со страной-оккупантом - Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Участники блокады утверждают, что на товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из России, в том числе, с углем марки антрацит. Они также сообщили, что планируют в течение месяца взять под контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с Россией.

15 января 2017 года несколько нардепов и других участников акции на перегоне Светланово-Шипилово в Луганской области разместили заграждение и объявили о начале "бессрочной акции по блокаде торговли с ОРДЛО". 11 февраля был заблокирован перегон Ясиноватая-Константиновка, а 25 января - участок Горный-Золотое на ж/д Луганск-Лисичанск-Попасная.


Глава СБУ Василий Грицак раскритиковал участие депутатов в подобных акциях. По факту блокирования ж/д открыли производство.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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