Кто из чиновников не обязан подавать декларации: разъяснение НАПК

Норма о финансовом контроле не распространяется на определенный круг должностных лиц в сфере соцзащиты, здравоохранения, образования, науки и культуры

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, кто из государственных служащих не обязан подавать ежегодные электронные декларации о доходах и имуществе. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте НАПК.



В ведомстве напомнили, что законом о Высшем совете правосудия, вступившим в силу 5 января 2017 года, изменен круг лиц, которые должны подавать электронные декларации. Согласно этим изменениям, обязанность декларировать свои доходы и имущество не распространяется на:



- должностных лиц заведений, учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в сфере социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников АТО;



- здравоохранения (кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня);



- образования (кроме руководителей вузов и их заместителей);



- науки (кроме президентов, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей и других членов президиума НАН Украины и национальных отраслевых академий наук, избранных общим собранием, руководителей НИИ и других научных учреждений);



- культуры.

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28 февраля 2017 года сообщалось, что во время второй волны электронного декларирования, которая завершится 1 апреля, свои декларации должны подать около полутора миллионов госслужащих.



3 марта Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что расследует 34 производства против должностных лиц в связи с данными, приведенными ими в электронных декларациях.



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