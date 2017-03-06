Саакашвили: Путин не сможет наладить отношения с Трампом
Экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили считает, что президент США Дональд Трамп не станет пророссийским. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.
"Трамп никогда не будет торговать Украиной и никогда не будет пророссийским. Трамп - сильная личность. Он первый президент США за много лет, который сказал: "Америка должна научиться выигрывать войны". Путин не сможет наладить отношения с Трампом", - отметил Саакашвили.
По его словам, это раньше Трамп выглядел хулиганом, который делал, что хотел, а цивилизованный мир его сторонился, потому что не хотел влезать в конфликт.
"Для нас с вами результат правления Обамы - это Иванишвили и Янукович. Они пришли к власти в Украине и Грузии, пока Обама игрался в "перезагрузку" с Россией. А Трамп ищет конфликта, это его стихия. Путину за Трампом не угнаться", - отметил Саакашвили.
Читайте полный текст интервью: Саакашвили: Яценюк и Порошенко вместе встречаются с Ахметовым
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:00
-
11:34
-
11:17
-
11:17
-
10:26
Новости партнеров
- 33824
- 19394
- 12053
- 10530
- 9618