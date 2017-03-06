МИД Украины в ООН: Из-за действий РФ пострадали тысячи украинцев

По словам замглавы МИД Елены Зеркаль, РФ не уважает человеческую жизнь, осуществляет акты расовой дискриминации, прибегает к запугиванию и пропаганде

Украина выступила в Международном суде ООН с иском против Российской Федерации, поскольку в результате ее действий в Крыму и Донбассе из-за нарушения своих прав пострадали тысячи украинцев и миллионы еще могут пострадать. Об этом в Гааге заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, выступая от имени правительства Украины.

"Поскольку Украина считает, что российской стороной были совершены нарушения прав украинских граждан, украинская сторона подает данный иск в Международный суд ООН. Нарушения прав почувствовали уже тысячи граждан Украины и миллионы граждан Украины потенциально также могут пострадать из-за нарушения своих прав. Российская Федерация нарушила международное право и злоупотребляет правами человека, предоставляя помощь незаконным вооруженным формированиям на территории Украины, а также в оккупированном Крыму в то время как Российская Федерация на территории Крыма занимается культурным нивелированием, и такие ее действия были осуждены Организацией объединенных наций. Российская сторона не уважает человеческую жизнь, и российская сторона осуществляет акты расовой дискриминации", - заявила Зеркаль.

По словам замглавы МИД, российская сторона также прибегает к запугиванию, пропаганде и кибератакам.

"Украина сталкивается сейчас с такими проблемами, Украина сталкивается с таким поведением уже третий год и обвиняет в этих действиях Российскую Федерацию. Российская Федерация раньше отвергала такие обвинения, что послужило причиной обращения украинской стороны в Международный суд ООН для использования норм международного права. Повторяю, что для Украины ситуация очень сложная, Украина сталкивается с попытками культурного нивелирования в занятых вооруженными формированиями областях", - подчеркнула Зеркаль.

Она отметила, что также обращает на себя внимание обострение ситуации в Авдеевке, когда за одну неделю независимые наблюдатели по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали восемь случаев смерти в результате применения оружия. Пострадала также критическая инфраструктура, под угрозой находится водоснабжение и поставка электроэнергии и даже обогрева в эту холодную пору года.

"По нашим оценкам, было использовано несколько грузовиков с боеприпасами, и российская сторона в ответ на соответствующие обвинения украинской стороны заявила о том, что боеприпасы заканчиваются. По нашему мнению, может ли быть лучшее доказательство тому, что боеприпасы поступают из России? Так же мы можем обратиться к случаю, когда был сбит самолет украинских военно-воздушных сил над территориями самопровозглашенных республик, а также попытка осуществления вооруженных действий относительно автобуса, а также другие применения вооружения незаконными формированиями. Атаки в районе боевых действий, по нашему мнению, осуществлялись неизбирательно", - подчеркнула Зеркаль.

По ее словам, в Крыму у нас вызывает обеспокоенность нарушения прав человека, где симпатики Украины рассматриваются как враги. Замглавы МИД привела пример, как недавно у 11 активистов - крымских татар прошли обыски, и это является иллюстрацией того, как действуют органы власти Российской Федерации.

"Мы считаем, что такие действия представляют собой нарушение международных конвенций, и представитель обвинения от истца, от украинской стороны, украинского правительства, детально перечислит все эти факты правонарушений", - сказала Зеркаль.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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