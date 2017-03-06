Украина провела около 40 встреч с Россией до подачи иска в Гаагу

История переговорного процесса - около 40 встреч на разных уровнях между представителями правительств Украины и России, рассказали в суде юристы

До подачи иска в Международный суд ООН Украина провела около 40 встреч с Россией на самом высоком уровне, пытаясь договориться без посредников. Об этом сообщила партнер юридической фирмы "Ковингтон и Берлинг" Марни Чик в ходе слушаний в Гааге.

"Что указывает Украина - мы услышали краткое изложение. Второй аспект - это необходимость установить связь между нарушением прав и превентивными мерами. Третье - это наличие аспекта немедленности, скорости применения, или внедрения таких превентивных мер", - сказала она.

Она отметила, что статья 31 устава Международного суда, по ее словам, предусматривает вмешательство суда в случае нарушения международных правовых документов.

Согласно статье 24, часть 1 - о прекращении финансирования терроризма, стороны, подписавшие конвенцию, соглашаются на передачу на рассмотрение этого суда возможных нарушений положений конвенции.

Второе - споры должны быть улажены в течение определенного рационального промежутка времени, с момента подачи иска (16 января 2017 года) дело должно быть рассмотрено в течение шести месяцев.

"История попыток двустороннего переговорного процесса включает около 40 встреч на разных уровнях между представителями правительств двух стран, но все-таки Украина подает иск в Международный суд ООН", - подчеркнула она.

Смотрите также: Суд в Гааге начал рассмотрение иска Украины против РФ: трансляция

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.