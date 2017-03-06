Беглого экс-министра Клименко снова вызывают в прокуратуру

Бывшего министра времен Виктора Януковича вызывают в Главную военную прокуратуру 10 и 14 марта

Экс-министра доходов и сборов времен Виктора Януковича Александра Клименко в очередной раз вызывают в военную прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.



Как отмечают в ведомстве, в настоящее время в уголовном производстве возникла необходимость в вызове подозреваемого в орган досудебного расследования для проведения следственных и процессуальных действий.



ГПУ обнародовала фотокопии двух повесток, согласно которым Клименко необходимо прибыть в Главную военную прокуратуру в 10:00 10 и 14 марта 2017 года.





Фото: gp.gov.ua

Ранее бывшего министра уже вызывали в прокуратуру 30 января и 3 февраля 2017 года.



В отношении Клименко ведется заочное расследование по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Читайте также: Суд разрешил заочно арестовать экс-главу Миндоходов



Экс-министр сейчас скрывается от украинского правосудия за границей.



Клименко подозревается в возмещении НДС на счета фиктивных подконтрольных ему предприятий, что нанесло государству убытки на сумму более 3 млрд грн.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.