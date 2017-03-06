Суд в Гааге: Россия просто игнорировала позицию Украины

Российская сторона отказалась рассматривать обвинения украинской стороны как "необоснованные", заявили юристы в Международном суде ООН

Украина подала иск в Гаагу против России в январе 2017 года, при этом еще 20 июля 2014 года официальный Киев сообщал о том, что Россия занимается финансированием международного терроризма. Об этом заявила партнер юридической фирмы "Ковингтон и Берлинг" Марни Чик в ходе слушаний в Международном суде ООН.

"Украинская сторона таким образом, обращаясь в этот суд, обратила внимание суда к позиции российской стороны. Дипломатический протест как инструмент является важным средством привлечения внимания правительств других стран к наличию проблемы. Таким образом, устраняется любая возможность того, что страна, которая является объектом обращения, не понимает какого-либо аспекта проблемы. Украина практически все сделала в соответствии с требованиями лучших образцов международного опыта", - отметила Чик.

"Российская сторона, со своей стороны выражала несогласие с заявлениями украинской стороны. На странице второй дипломатической ноты РФ от 15 октября 2015 года мы видим, что Россия обвинила украинскую сторону в выдвижении абсолютно неправдивых обвинений. И российская сторона в этом документе отказалась рассматривать обвинения украинской стороны как необоснованные. Мы считаем, как представители стороны-истца, что российская сторона просто отбросила эту позицию украинской стороны, и теперь украинская сторона является предметом рассмотрения этого суда", - сказала она.

Партнер юридической фирмы "Ковингтон и Берлинг" добавила, что еще одним признаком необходимости рассмотрения этого дела Международым судом ООН является то, что переговорный процесс между Украиной и Россией не привел к какому-либо результату в течение разумного промежутка времени.

"К сожалению, Российская Федерация игнорировала в значительной степени заявления и позицию украинской стороны, которые украинская сторона считала существенными в этом случае", - отметила она.

"На апрель 2016 года Украина уже 21 месяц вела переговоры с российской стороной, делая попытки удовлетворить свои требования. Речь шла о том, что российская сторона, по мнению украинской стороны, продолжала предоставлять материальную помощь и вооружение (террористам, - ред.), поэтому, поскольку претензии украинской стороны не рассматривались Россией, нельзя ожидать, что со временем в результате этих переговоров были бы достигнуты какие-то результаты", - отметила она.

Марни Чик отметила, что попытки договориться продолжались до января 2017 года. "Но когда украинская сторона увидела, что продолжается поставка вооружений, Украина пришла к выводу, что она не может больше откладывать использование возможности международного судебного арбитража и обратилась с иском в Международный суд ООН.

"Таким образом, можем сказать, что Украина сделала больше, чем возможно было бы в этой ситуации и исчерпала все средства для внесудебного улаживания существующих противоречий. Таким образом, мы установили все необходимые признаки нарушений и превентивных мер, которые требует истец", - сказала она.

По ее словам, для демонстрации связи между превентивными мерами и нарушениями со стороны РФ Украина указывает на статьи 8, 9 и 18 Международной конвенции о прекращении финансирования терроризма.

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"Согласно статье 18, Украина требует полного сотрудничества со стороны Российской Федерации в прекращении финансирования деятельности, которая может рассматриваться как террористическая. Российская сторона разрешает использовать свою территорию для предоставления помощи в осуществлении действий, которые могут считаться террористическими", - подчеркнула она.

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