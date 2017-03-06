САП объяснила необходимость ареста Насирова

Насиров за последние 2 года более 60 раз пересекал границу. При этом у него есть недвижимость в Лондоне

Сторона обвинения просит ареста для отстраненного главы ГФС Романа Насирова, поскольку опасается его побега или попыток помешать следствию. Об этом в суде сообщили представители САП, передает корреспондент LIGA.net.

По их словам, Насиров за последние 2 года более 60 раз пересекал государственную границу. "Как мы уже сказали, Насиров подданный Великобритании. И будем настаивать на этом", - сказали представители обвинения.

Также прокурор САП сообщил о приобретении Насировым двух квартир в Лондоне. По его словам, стоимость двух квартир Насирова в Лондоне превышает 200 тыс фунтов.

Прокуроры напомнили, что преступление, в котором подозревается Насиров, относится к разряду тяжких, и арест таких подозреваемых отвечает практике Европейского суда по правам человека.

Ранее в антикоррупционной прокуратуре заявили, что действия Насирова на посту главы ГФС нанесли государству ущерб в размере около 2 млрд гривень.

2 марта сотрудники НАБУ и САП провели обыски в здании Государственной фискальной службы, а вечером того же дня объявили о подозрении Насирову. 3 марта Кабинет министров принял решение отстранить Насирова от обязанностей главы ГФС. С субботы, 4 марта, в Соломенском суде Киева Насирову пытаются избрать меру пресечения, процесс продолжается до сих пор.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.