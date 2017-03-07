Насиров: Буду обжаловать действия НАБУ в суде по правам человека

По словам отстраненного главы ГФС, "то, что происходило в последние 4-5 дней вызывает сомнения в судопроизводстве и даже в таком органе как НАБУ"

Отстраненный глава ГФС Роман Насиров заявил, что будет обжаловать действия НАБУ в Европейском суде по правам человек. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы корреспондента LIGA.net

"Я обязательно буду обжаловать, скажу больше: я буду обращаться (в ЕСПЧ - ред.) в любом случае, потому что то, что происходило в последние 4-5 дней вызывает сомнения в судопроизводстве и даже в таком органе как НАБУ… Я думаю, все даже хуже, чем с 2010 по 2013 год", - отметил он.

Насиров опроверг информацию о том, что перестал являться на следственные действия - последний раз он был на допросе в понедельник на прошлой неделе.

На вопрос журналистов, почему еще вчера он лежал, а сегодня уже спокойно ходит, Насиров ответил, что у него был гипертонический криз, прединфарктное состояние. В тот день, когда ему вручали подозрение, ему ввели много успокоительного, чтобы снизить давление.

"А сейчас действие успокоительного закончилось", - добавил Насиров.

Ранее сегодня судья Соломенского суда Киева Александр Бобровник принял решение отправить Насирова под арест с правом внесения залога в размере 100 млн гривень.

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